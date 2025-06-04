صور أقمار اصطناعية تظهر قاذفات روسية مدمرة بعد هجوم أوكراني بالمسيرات

موسكو - (أ ب)

أظهرت صور أقمار اصطناعية قامت وكالة أسوشيتد برس بتحليلها اليوم الأربعاء سبع قاذفات قنابل مدمرة على المدرج في قاعدة جوية روسية في شرق سيبيريا، وهي أحد الأهداف التي قالت أوكرانيا إنها ضربتها بطائرات مسيرة في واحدة من أكثر العمليات السرية جرأة في الحرب.

وكشفت الصور التي عرضتها مختبرات "بلانيت لابس بي بي سي" حطام الطائرات ومناطق محروقة في قاعدة بيلايا الجوية، وهي منشأة رئيسية لقوة القاذفات الروسية بعيدة المدى، وتعرض ما لا يقل عن ثلاث قاذفات من طراز "تي يو-95" وأربعة من طراز "تي يو-22 ام" للتدمير.

وكانت الطائرات متوقفة في مكان انتظار طائرات بجانب مدرج محاط بالعشب. وبدت طائرات أخرى في القاعدة سليمة.

وقالت أوكرانيا إنها دمرت أو ألحقت أضرارا بـ 41 طائرة حربية روسية، من بينها قاذفات استراتيجية وأنواع أخرى من الطائرات المقاتلة، في العملية التي نفذتها يوم الأحد، والتي قال مسؤولون إنه كان يتم التخطيط لها على مدى 18 شهرا. ووجه الهجوم ضربة قوية للقوات الجوية الروسية ومكانتها العسكرية.

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم أسفر عن اشتعال النيران في العديد من الطائرات الحربية في القواعد الجوية في منطقة إركوتسك ومنطقة مورمانسك في الشمال، ولكن تم إخماد الحرائق، مضيفة أن أوكرانيا حاولت ضرب قاعدتين جويتين في غرب روسيا، فضلا عن قاعدة أخرى في منطقة أمور في أقصى شرق روسيا، ولكن تم صد تلك الهجمات.