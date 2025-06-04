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جريمة تهز تركيا.. مراهق يقتل والده ويصيب والدته بالرصاص

07:26 م الأربعاء 04 يونيو 2025

الشرطة التركية

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وكالات

تصدّرت جريمة أسرية مروعة اهتمامات روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، بعدما أقدم فتى يبلغ من العمر 14 عاماً على إطلاق النار على والديه في ولاية إيلازيغ، ما أسفر عن مقتل والده على الفور وإصابة والدته بجروح خطيرة لا تزال على إثرها في العناية المركزة منذ ثلاثة أيام.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الجاني، الذي تم التعريف به بالأحرف الأولى من اسمه "ك.ك"، استخدم مسدس والده العامل كحارس أمن في شركة خاصة، ليرتكب جريمته داخل المنزل، دون أن تتضح حتى الآن دوافعه أو وجود علاقة بتعاطي مواد مخدرة.

وسارعت قوات الأمن إلى إلقاء القبض على الجاني القاصر، تمهيداً لإحالته إلى القضاء خلال الأسبوع المقبل.

أثارت الجريمة التي هزّت الشارع التركي موجة غضب عارمة، ودعوات واسعة من قبل المواطنين عبر الإنترنت لتشديد الرقابة على انتشار السلاح الفردي، خاصة غير المرخّص، وسط تساؤلات عن كيفية وصول الأطفال إلى هذا النوع من الأسلحة بسهولة.

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