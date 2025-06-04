ألمانيا: سنواصل دعم إسرائيل وتزويدها بالأسلحة

برلين - (د ب أ)

تعهد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل، وذلك قبيل زيارة نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر إلى برلين.

وخلال جلسة استجواب الحكومة في البرلمان، قال فاديفول اليوم الأربعاء :"ستواصل ألمانيا دعم دولة إسرائيل، بما في ذلك من خلال تزويدها بالأسلحة".

وأوضح أن هذا الدعم ضروري "في ظل الإرهاب الذي تمارسه حركة حماس، وكذلك هجمات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من اليمن، وميليشيا حزب الله من لبنان"، "حسب قوله".

وكان السياسي المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي قد أثار جدلًا داخل حزبه بعد تصريحات أدلى بها لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، ربط فيها توريد الأسلحة إلى إسرائيل بإجراء مراجعة قانونية دولية بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

ووفقًا لما ذكره المدير البرلماني لكتلة الاتحاد المسيحي، شتيفن بيلجر، فقد اتفقت قيادة الكتلة أول أمس الاثنين مع فاديفول على موقف مفاده بأنه على الرغم من أن من الممكن توجيه نقد إلى إسرائيل من قبيل "النقد بين الأصدقاء"، غير أنه لا ينبغي أن يُستتبع بأي قرارات تتعلق بتقييد توريد الأسلحة أو فرض عقوبات.

وردًا على سؤال من أحد نواب حزب الخضر بهذا الخصوص، شدد وزير الخارجية الألماني على أن الائتلاف الحاكم يقف صفًا واحدًا إلى جانب دولة إسرائيل. لكنه أضاف أن السياسة الألمانية تلتزم أيضًا بالقانون الإنساني الدولي، "وهذا ينطبق على جميع مجالات السياسة، وبطبيعة الحال على مجال تصدير الأسلحة".

وعند سؤاله عن التأثيرات المحتملة لهذا المبدأ على سياسة صادرات السلاح، أشار فاديفول مجددًا إلى مجلس الأمن الاتحادي، الذي يعقد اجتماعاته سريًا ويتخذ قراراته بشأن توريد الأسلحة.

وفي كلمته الافتتاحية، جدّد فاديفول التأكيد على أن أمن دولة إسرائيل يُعد من " المصالح العليا للدولة الألمانية"، وقال إن ذلك لا يتعارض مع إمكانية توجيه "نقاط نقدية وملاحظات بين الأصدقاء".

وشدد على أن ما يجب أن يكون في صدارة الاهتمام دائمًا هو: "ما حدث من جرائم بحق اليهود على يد الألمان في القرن الماضي لن يُنسى، (مبدأ) لن يتكرر ذلك أبدًا.. ينطبق على الحاضر".

ومن المقرر أن يزور فاديفول مع نظيره الإسرائيلي ساعر غدا الخميس النصب التذكاري لضحايا الهولوكوست(المحرقة)، حيث سيضعان إكليلاً من الزهور.

كانت وزارة الاقتصاد الألمانية قد أعلنت أمس الثلاثاء أنه خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 13 مايو 2025 سُمح بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية المانية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل.