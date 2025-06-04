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مسؤولان أمريكيان: أخلينا 3 قواعد بشمال سوريا وسلّمنا بعضها لـ"قسد"

06:58 م الأربعاء 04 يونيو 2025

إخلاء 3 قواعد أمريكية بشمال سوريا

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وكالات

قال مسؤولان أمريكيان، الأربعاء، إن القوات الأمريكية ستحتفظ بقاعدة واحدة من أصل 8 وذلك في محيط الحسكة شمال شرق سوريا.

وأكد المسؤولان الأمريكيان، أن القوات الأمريكية ستتخلى عن جميع قواعدها الأخرى في سوريا بما فيها التنف، موضحين أن إخلاء القواعد الأمريكية في سوريا سيتطلب عدة أشهر وظروفا أمنية مناسبة.

وأشار المسؤولان في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن القوات الأمريكية أخلت 3 قواعد في شمال شرق سوريا وسلمت بعضها لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مؤكدين إخلاء قواعد القرية الخضراء والحسكة والفرات في شرق سوريا.

وأوضح المسؤولان، أن أكثر من 500 جندي أمريكي غادروا سوريا في إطار عملية الانسحاب، مضيفين "سنخفض عدد قواتنا في سوريا إلى أقل من 1000 جندي بحلول نهاية العام إذا سمحت الظروف".

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