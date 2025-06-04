احتجاجًا على الأجور.. إضراب شامل يشل حركة القطارات الهولندية الجمعة

أمستردام - (د ب أ)

أعلنت الشركة الوطنية الهولندية للسكك الحديدية (إن إس) التي تديرها الدولة، اليوم الأربعاء، أن إضرابا واسعا سيؤدي إلى توقف شبكة السكك الحديدية الهولندية بشكل كبير بعد غد الجمعة، مع استثناء السفر الدولي من هذا الإضراب.

ومن المقرر أن يشمل الإضراب، الذي يتعلق باتفاق جديد حول الأجور وظروف العمل، إيقاف حركة القطارات في وسط البلاد بدءا من ساعات صباح بعد غد الجمعة وحتى صباح يوم السبت.

ونظرا لأن معظم القطارات تمر عبر منطقة وسط البلاد، فإن حركة القطارات ستتوقف بشكل تام فعليا.

وأعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية على موقعها الإلكتروني: "لن تعمل أي قطارات تابعة للشركة عبر البلاد بعد غد الجمعة الموافق 6 يونيو بسبب الإضراب".

وفي حين سيتمكن المسافرون الدوليون من ألمانيا وبلجيكا من السفر إلى المدن الكبرى مثل أوترخت وأمستردام، فلن يتم توفير وسائل النقل بالقطار لاستكمال الرحلة.

كما أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية لن توفر خدمات بديلة عن طريق البر أيضا.