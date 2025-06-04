إعلان

احتجاجًا على الأجور.. إضراب شامل يشل حركة القطارات الهولندية الجمعة

06:38 م الأربعاء 04 يونيو 2025

إضراب شامل يشل حركة القطارات الهولندية أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أمستردام - (د ب أ)

أعلنت الشركة الوطنية الهولندية للسكك الحديدية (إن إس) التي تديرها الدولة، اليوم الأربعاء، أن إضرابا واسعا سيؤدي إلى توقف شبكة السكك الحديدية الهولندية بشكل كبير بعد غد الجمعة، مع استثناء السفر الدولي من هذا الإضراب.

ومن المقرر أن يشمل الإضراب، الذي يتعلق باتفاق جديد حول الأجور وظروف العمل، إيقاف حركة القطارات في وسط البلاد بدءا من ساعات صباح بعد غد الجمعة وحتى صباح يوم السبت.

ونظرا لأن معظم القطارات تمر عبر منطقة وسط البلاد، فإن حركة القطارات ستتوقف بشكل تام فعليا.

وأعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية على موقعها الإلكتروني: "لن تعمل أي قطارات تابعة للشركة عبر البلاد بعد غد الجمعة الموافق 6 يونيو بسبب الإضراب".

وفي حين سيتمكن المسافرون الدوليون من ألمانيا وبلجيكا من السفر إلى المدن الكبرى مثل أوترخت وأمستردام، فلن يتم توفير وسائل النقل بالقطار لاستكمال الرحلة.

كما أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية لن توفر خدمات بديلة عن طريق البر أيضا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشركة الوطنية الهولندية للسكك الحديدية إضراب يشل حركة القطارات الهولندية توقف شبكة السكك الحديدية الهولندية إضراب في هولندا بسبب الأجور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟
اتحاد الكرة يخطر الزمالك بموعد انتهاء الموسم.. وهذا موقف زيزو
بعد إطلاقها في مصر.. كيف تفعل ميزة الـ 5G على هاتفك المحمول؟
مع الإطلاق الرسمي اليوم.. تعرف على مزايا خدمة الـ 5G
ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى