مكتب زيلينسكي: بذلنا ما بوسعنا لتحقيق السلام ومستعدون لوقف إطلاق النار

وكالات

قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوضع على خطوط المواجهة والحاجة الملحة لتعزيز الدعم للدفاع الجوي الأوكراني.

وأشار رئيس مكتب زيلينسكي، إلى أنه أكد لروبيو أن أوكرانيا بذلت ما بوسعها لتحقيق السلام وهي مستعدة لوقف إطلاق النار، مشددا على أن روسيا ترفض السلام ولذلك لا بد من فرض عقوبات إضافية عليها.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن النظام غير الشرعي في كييف يتحول إلى منظمة إرهابية.

وأكد بوتين، أن الجرائم الأوكرانية المرتكبة ضد المدنيين قبل محادثات اسطنبول كانت تهدف إلى إفشالها، موضحا أن أوكرانيا تعاني من خسائر فادحة وتتراجع على طول خط المواجهة لذلك تحاول ترهيب روسيا بهجمات إرهابية.

وشدد بوتين، على أن نظام كييف لا يحتاج إلى السلام على الإطلاق لأن ذلك يعني فقدانه السلطة، مؤكدا أن أي هدنة مؤقتة قد تستغلها كييف لمواصلة التعبئة القسرية والتزود بالسلاح والتحضير لهجمات إرهابية.

وأضاف الرئيس الروسي: "رعاة كييف وممولوها شركاء في الإرهاب".