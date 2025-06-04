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سموتريتش: الأزمة الحكومية خطيرة ونقترب من انتخابات ما يعني توقف الحرب

05:56 م الأربعاء 04 يونيو 2025

بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

قالت القناة 14 العبرية نقلا عن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن "الأزمة الحكومية خطيرة ونقترب من انتخابات ما يعني توقف الحرب أو خسارتها".

وذكرت القناة 15 العبرية، أن مصادر بمكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطلب من نواب ووزراء دعوة الحريديم للحفاظ على وحدة الحكومة زمن الحرب.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن قيادة حزب "أجودات" الحريدي ستجتمع غدا للمصادقة على دعم حل الكنيست.

كذلك، ألعن الحاخام دوف لانداو زعيم الجالية الليتوانية، أن النواب عن حزب "ديجل هاتوراه" سيؤيدون قانون حل الكنيست.

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بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي دعوة الحريديم للحفاظ على وحدة الحكومة الجالية الليتوانية
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