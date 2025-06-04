براغ - (أ ب)

وقعت حكومة جمهورية التشيك، اليوم الأربعاء، اتفاقا مع شركة كوريا الجنوبية للطاقة الكهرومائية والنووية المملوكة للدولة، لبناء مفاعلين نوويين في البلاد.

وتم توقيع العقد بين شركة الطاقة التشيكية البارزة "سي إي زد"، التي تمتلك الدولة التشيكية الحصة الأكبر في أسهمها، وشركة كوريا الجنوبية للطاقة الكهرومائية والنووية، بعد بضع ساعات فقط من رفض محكمة استئناف تشيكية حكما صادرا عن محكمة أدنى درجة كان قد حظر على الحكومة توقيع العقد.

ووصف رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا هذا الاتفاق بأنه "خطوة مهمة" نحو جعل جمهورية التشيك أكثر اكتفاءا ذاتيا وأمانا في مجال الطاقة.

وقال فيالا إن "الطاقة النووية مهمة لجمهورية التشيك".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أقرت المحكمة الإدارية العليا بأن الحكم لا يتوافق مع القانون، مما يعني أن توقيع الصفقة يمكن أن يمضي قدما.

وكانت شركة كوريا الجنوبية للطاقة الكهرومائية والنووية قد فازت بعطاء عام مربح العام الماضي، متفوقة على عرض منافس من شركة الطاقة الفرنسية "إي دي إف".

وسيتم بناء المفاعلين النوويين الجديدين في محطة دوكوفاني القائمة لإنتاج الطاقة، وذلك في إطار جهود جمهورية التشيك للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري.