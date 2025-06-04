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لافروف: المحادثات المباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول ناجحة وأسفرت عن نتائج ملموسة

05:17 م الأربعاء 04 يونيو 2025

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، التي جرت في مدينة إسطنبول، كانت ناجحة وأسفرت عن "نتائج ملموسة".

وأكد لافروف، في تصريحات صحفية، على أهمية مواصلة استخدام كافة الوسائل، بما في ذلك المفاوضات، لتحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشددا على أن اللقاء بين الوفدين الروسي والأوكراني كان "مهماً ومفيداً"، وأن جولتي التفاوض في إسطنبول أظهرت تقدماً ملموساً.

وفي السياق نفسه، انتقد وزير الخارجية الروسي ما وصفه بـ"استفزازات كييف الأخيرة"، معتبراً أنها تهدف إلى تعطيل مسار المفاوضات، واصفاً رفض الجانب الأوكراني لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في بعض مناطق الجبهة بأنه "خطأ فادح".

وعلى الجانب الآخر وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقادات حادة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن الأخير "لا يتعامل بجدية" مع مفاوضات السلام، داعيًا إلى عدم انتظار أي مبادرة من جانبه، بل العمل على تكثيف الضغوط الدولية عليه.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن بلاده بحاجة إلى "خطوة كبيرة" من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة مع روسيا، مشددًا على أن تحقيق هدنة يجب أن يسبق أي مفاوضات مباشرة مع موسكو.

وأضاف: "من الأفضل التوصل إلى هدنة مع روسيا قبل الاجتماع مع بوتين"، في إشارة إلى ضرورة التهيئة الميدانية والسياسية قبل أي لقاء على مستوى القادة.

وأشار زيلينسكي إلى استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدًا: "أنا جاهز للقاءهم في أي يوم".

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