زيلينسكي: بوتين ليس جديًا في مفاوضات السلام

وكالات

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "ليس جديًا في مفاوضات السلام"، قائلًا إنه لا يجب انتظار أي مبادرة من بوتين نحو السلام وإنما العمل على زيادة الضغط عليه.

وذكر زيلينسكي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تحتاج إلى خطوة كبيرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب مع روسيا، مشيرًا إلى أنه من الأفضل التوصل إلى وقف إطلاق النار قبل مواصلة التفاوض مع موسكو.

وتابع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "من الأفضل أن تكون هناك هدنة مع روسيا قبل اللقاء مع بوتين".

وأكد زيلينسكي استعداده للقاء نظرائه الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان في "أي يوم".

وقال إن مذكرة التفاهم الروسية بشأن وقف إطلاق النار هي إنذار نهائي، معلنًا أن كييف وموسكو مستعدتان لتبادل 500 من سجناء الحرب نهاية الأسبوع الجاري.

وفي وقتٍ سابق، أكدت روسيا أن عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مشروط بالتوصل إلى اتفاق".