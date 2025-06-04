إعلان

زيلينسكي: بوتين ليس جديًا في مفاوضات السلام

04:52 م الأربعاء 04 يونيو 2025

فولوديمير زيلينسكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "ليس جديًا في مفاوضات السلام"، قائلًا إنه لا يجب انتظار أي مبادرة من بوتين نحو السلام وإنما العمل على زيادة الضغط عليه.

وذكر زيلينسكي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تحتاج إلى خطوة كبيرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب مع روسيا، مشيرًا إلى أنه من الأفضل التوصل إلى وقف إطلاق النار قبل مواصلة التفاوض مع موسكو.

وتابع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "من الأفضل أن تكون هناك هدنة مع روسيا قبل اللقاء مع بوتين".

وأكد زيلينسكي استعداده للقاء نظرائه الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان في "أي يوم".

وقال إن مذكرة التفاهم الروسية بشأن وقف إطلاق النار هي إنذار نهائي، معلنًا أن كييف وموسكو مستعدتان لتبادل 500 من سجناء الحرب نهاية الأسبوع الجاري.

وفي وقتٍ سابق، أكدت روسيا أن عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مشروط بالتوصل إلى اتفاق".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا بوتين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟
اتحاد الكرة يخطر الزمالك بموعد انتهاء الموسم.. وهذا موقف زيزو
بعد إطلاقها في مصر.. كيف تفعل ميزة الـ 5G على هاتفك المحمول؟
مع الإطلاق الرسمي اليوم.. تعرف على مزايا خدمة الـ 5G
ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى