مصر تؤكد ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة

القاهرة - ( د ب أ )

أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اليوم الأربعاء ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير عبد العاطي ، اليوم "تشاي جون" مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط ، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف .

وصرح المتحدث، في بيان صحفي بأن الوزير عبد العاطى أعرب عن الاعتزاز بمرور أكثر من 10 سنوات على تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين التي أطلقها رئيسا البلدين في ديسمبر2014 ، وما شهدته السنوات الأخيرة من تطور في علاقات البلدين في المجالات المختلفة، مشيراً إلى تطلع مصر للعمل مع الجانب الصيني للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع.

وثمن الوزير عبد العاطي مساهمة الصين في دعم مشروعات البنية التحتية في مصر، مؤكدا التطلع لجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الصينية الى مصر. واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، والجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لدعم القطاع الخاص فى اطار خطة متكاملة للتنمية الاقتصادية فى مصر.

وأطلع الوزير عبد العاطى المسؤول الصيني على جهود الوساطة التى تضطلع بها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار فى غزة، بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، مؤكدا ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الذي يشهدها الشعب الفلسطيني، كما ثمّن موقف الصين المتوازن تجاه القضية الفلسطينية.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية ومنها التطورات فى لبنان وسوريا والسودان وأمن الملاحة فى البحر الأحمر، فضلا عن مسألة إصلاح مجلس الأمن، حيث استعرض الوزير عبد العاطى الموقف المصري الداعم لـ"توافق اوزوليني" باعتباره الموقف الأفريقى الموحد، والسبيل الوحيد لرفع الظلم التاريخي الواقع على القارة بعضوية مجلس الأمن الدولي.