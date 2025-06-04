زيلينسكي يؤكد استعداده للقاء بوتين وترامب وأردوغان في "أي يوم"

وكالات

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للقاء نظرائه الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان في "أي يوم".

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن مذكرة التفاهم الروسية بشأن وقف إطلاق النار هي إنذار نهائي، معلنًا أن كييف وموسكو مستعدتان لتبادل 500 من سجناء الحرب نهاية الأسبوع الجاري.

كما ندّد الرئيس الأوكراني بشروط السلام التي طرحتها روسيا خلال محادثات إسطنبول أول أمس الاثنين، معتبرًا أنها "إنذار غير مقبول" لأوكرانيا بعد أن طالبت موسكو بسحب أوكرانيا قواتها من 4 مناطق أعلنت ضمها.

وأضاف "إنه إنذار يوجهه لنا الجانب الروسي. لذا، أعتقد أنهم لم يرسلوه (قبل المحادثات) لأنهم يدركون أنه لو انكشف الأمر، لكان لأوكرانيا كل الحق في عدم حضور هذا الاجتماع" في إسطنبول.

وفي وقتٍ سابق، أكدت روسيا أن عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مشروط بالتوصل إلى اتفاق".