روسيا تطالب أمريكا وبريطانيا بالضغط على أوكرانيا لوقف التصعيد

وكالات



قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، إن روسيا تدعو الولايات المتحدة وبريطانيا للضغط على أوكرانيا لوقف التصعيد.



وأضاف المسؤول الروسي "أظهرنا أقصى درجات ضبط النفس بعد هجمات كييف على السكك الحديدية والمطارات"، كعتبرًا أن غياب رد الفعل من الغرب على هجمات أوكرانيا الأخيرة في روسيا يشير إلى تورطه في إعدادها.



وقال نائب وزير الخارجية الروسي معلّقًا على الرد الروسي على الهجوم الأوكراني الأخير: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة"، موضحًا أن قرار الرد على الهجمات الأوكرانية يعود إلى وزارة الدفاع الروسية.

وشنت أوكرانيا، يوم الأحد الماضي، غارات مفاجئة باستخدام طائرات مسيرة اخترقت المجال الروسي انطلاقًا من داخل الأراضي الروسية نفسها، في محاولة لتجنب الدفاعات الجوية المحيطة بالحدود.



وطالت الضربات الجوية، التي استهدفت مطارات عسكرية ومنشآت يعتقد أنها على صلة بـ"الثالوث النووي" الروسي، أكثر من 40 طائرة عسكرية وامتدت على مسافة تفوق 4 آلاف كيلومتر في عمق سيبيريا.



تسببت الضربات بأضرار تُقدر بـ7 مليارات دولار، وأصابت 34% من حاملات صواريخ "كروز" الاستراتيجية الروسية في قواعدها الجوية الرئيسية، وفقًا للمصدر الأوكراني.