المفوضية الأوروبية تعطي بلغاريا الضوء الأخضر لاستخدام اليورو

بروكسل - (د ب أ)

أعطت المفوضية الأوروبية بلغاريا الضوء الأخضر لاستخدام اليورو، بينما تسعى الحكومة في صوفيا إلى إطلاق العملة الموحدة في يناير 2026.

وخلص تقرير الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى أنه بعد تراجع التضخم، صارت بلغاريا في الوقت الحالي مستوفية لجميع المتطلبات لكي تصير الدولة الحادية والعشرين داخل التكتل التي تستخدم عملة اليورو.

ومن جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "يعتبر اليورو رمزا ملموسا للقوة والوحدة الأوروبية".

وأضافت: "بفضل اليورو، سيصبح اقتصاد بلغاريا أقوى، من خلال زيادة التجارة مع شركاء منطقة اليورو، والاستثمار الأجنبي المباشر، والوصول إلى التمويل، وتوفير فرص العمل الجيدة، والدخل الحقيقي".

ويشار إلى أن بلغاريا حصلت على عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2007، وكانت قد خططت من قبل لأن يحل اليورو محل عملتها الوطنية، الليف، في عام 2024.

ومع ذلك، تم تأجيل الخطوة بسبب ارتفاع معدل التضخم في البلاد آنذاك، حيث كان يبلغ 9.5%.

ولا يزال يتعين على دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إعطاء موافقتهم على الأمر.