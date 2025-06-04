إسرائيل تشن غارة جوية على ريف حماة

(وكالات)

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية في ريف مدينة حماة السورية باستخدام طائرة مسيرة إسرائيلية، استهدفت موقعًا عسكريًا في منطقة الربيعة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة "صابرين نيوز"، أن "طائرة إسرائيلية مسيرة هاجمت موقعًا ومستودع أسلحة في قرية الربيعة".

وكانت وسائل إعلام سورية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم وقوع سلسلة انفجارات داخل مستودع ذخيرة ضمن منطقة عسكرية سابقة بالقرب من قرية الربيعة، دون أن تُصدر الجهات الرسمية السورية أي بيان يوضح طبيعة الانفجار أو خلفياته.

ووفقًا لما نقلته شبكة "شام إف إم" المحلية، فإن الانفجارات كانت عنيفة، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من الموقع، في ظل غياب أي معلومات مؤكدة حول وقوع إصابات أو حجم الخسائر.

يأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، عن رصده لإطلاق صاروخين من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، ما دفعه للرد عبر قصف مدفعي استهدف مدينة درعا جنوب البلاد. بدورها، نفت وزارة الخارجية السورية الرواية الإسرائيلية، وأكدت عدم تسجيل أي إطلاق صواريخ من الأراضي السورية، منددة في الوقت نفسه بالقصف الإسرائيلي.

وفي خضم هذه التوترات، أعلنت جماعة تُدعى "كتائب محمد الضيف" – وهي فصيل مجهول ظهر مؤخرًا – تبنيها للهجوم الصاروخي على إسرائيل. وكانت الجماعة قد أصدرت أول بيان لها في 31 مايو الماضي عبر قناتها على تطبيق "تليجرام".