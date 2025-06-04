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الأردن يُعلن إسقاط مسيرتين حاولتا تهريب مخدرات عبر الحدود الجنوبية

04:04 م الأربعاء 04 يونيو 2025

الأردن

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(وكالات)

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام طائرتين مسيرتين، حاولتا التسلل إلى داخل الأراضي الأردنية عبر الواجهة الغربية للمنطقة العسكرية الجنوبية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة، إن قوات حرس الحدود، وبتنسيق محكم مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من رصد الطائرتين والتعامل معهما وفق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، قبل أن يتم ضبط المواد المهربة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأضاف المصدر أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية لمواجهة محاولات التهريب، وخصوصًا باستخدام الوسائل التقنية الحديثة مثل الطائرات المسيرة، مؤكدًا على الجاهزية العالية والتنسيق المتكامل لحماية حدود المملكة من أي تهديد.

وشدد على أن الجيش الأردني سيواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمن الوطن، ومنع أي اختراق يمس بسيادة البلاد أو يستهدف استقرارها.

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