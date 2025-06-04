إيران تعلن القبض على عناصر لتنظيم داعش في طهران

طهران - (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في إيران، العميد سعيد منتظر المهدي، اليوم الأربعاء، القبض على أعضاء شبكة تابعة لتنظيم داعش في طهران، بحسب ما أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وقال العميد منتظر المهدي: "تم، خلال الأيام الماضية بواسطة عمليات واسعة ومعقدة، قامت بها وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي الإيراني في طهران ومحافظات أصفهان وقم والبرز، تم الكشف وتفكيك شبكة انتحارية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، كانت بصدد تنفيذ عمليات تخريبية وزرع القنابل في المراسم الأخيرة".

وأضاف: "تم من خلال هذه العمليات القبض على جميع أعضاء الشبكة الإرهابية، بما يشمل 13 عنصرا بمن فيهم متزعم الشبكة، وفرق التوجيه والاسناد والانتحاريين، مضافا إلى الاجهزة والمعدات مثل الاحزمة الناسفة التي كانت في حوزتهم".

وأكد العميد منتظر المهدي أنه "سيتم خلال الأيام القادمة الكشف عن مزيد من التفاصيل حول عملية تفكيك هذه الشبكة الإرهابية".