نائب بريطاني يقدم مشروع قانون للتحقيق في تورط لندن بحرب غزة

وكالات

قال النائب والزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، جيرمي كوربن، إنه سيقدم اليوم الأربعاء مشروع قانون للتحقيق في تورط بريطانيا في عمليات إسرائيل العسكرية بقطاع غزة.

وأضاف كوربن "على النواب أن يقرروا إن كانوا سيدعمون التحقيق في تورط بريطانيا في الإبادة الجماعية أو سيعيقونه".

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم، أن الوضع في غزة مروع ويجب السماح بدخول المساعدات.

وأشار ستارمر، إلى أن بريطانيا تعمل مع الحلفاء لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددًا على أن "ما تقوم به إسرائيل لا يطاق".

ويعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من أوضاع إنسانية مأساوية جراء الحرب الإسرائيلية التي شنها جيش الاحتلال على القطاع في أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 54 ألفًا و607 شخصًا وإصابة 125 ألفًا و341 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.