إعلان

نائب بريطاني يقدم مشروع قانون للتحقيق في تورط لندن بحرب غزة

03:12 م الأربعاء 04 يونيو 2025

جيرمي كوربن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال النائب والزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، جيرمي كوربن، إنه سيقدم اليوم الأربعاء مشروع قانون للتحقيق في تورط بريطانيا في عمليات إسرائيل العسكرية بقطاع غزة.

وأضاف كوربن "على النواب أن يقرروا إن كانوا سيدعمون التحقيق في تورط بريطانيا في الإبادة الجماعية أو سيعيقونه".

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم، أن الوضع في غزة مروع ويجب السماح بدخول المساعدات.

وأشار ستارمر، إلى أن بريطانيا تعمل مع الحلفاء لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددًا على أن "ما تقوم به إسرائيل لا يطاق".

ويعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من أوضاع إنسانية مأساوية جراء الحرب الإسرائيلية التي شنها جيش الاحتلال على القطاع في أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 54 ألفًا و607 شخصًا وإصابة 125 ألفًا و341 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيرمي كوربن بريطانيا غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بموعد انتهاء الموسم.. وهذا ما موقف زيزو
بعد إطلاقها في مصر.. كيف تفعل ميزة الـ 5G على هاتفك المحمول؟
مع الإطلاق الرسمي اليوم.. تعرف على مزايا خدمة الـ 5G
ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى