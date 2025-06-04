تركيا: لا انسحاب من سوريا قبل القضاء على "التهديدات الإرهابية"

(وكالات)



أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر، اليوم الأربعاء، أن أنقرة لا تنوي الانسحاب من الأراضي السورية في الوقت الراهن، مشددًا على أن إعادة تقييم الانتشار العسكري ستتم فقط عقب القضاء الكامل على ما وصفه بـ"التهديدات الإرهابية".



وفي تصريحات أدلى بها من العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يشارك في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أوضح جولر أن بلاده تواصل تقديم الدعم التدريبي والاستشاري للقوات السورية لتعزيز قدراتها الدفاعية.



وأشار الوزير إلى استمرار المحادثات مع إسرائيل، بهدف تخفيف التصعيد في سوريا، في خطوة تعكس اتجاهاً دبلوماسياً موازياً للتحركات العسكرية على الأرض.



ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه الوجود التركي داخل سوريا تصاعداً ملحوظاً، من خلال اتفاقيات أمنية مع الحكومة السورية تشمل إقامة قواعد عسكرية ونشر أنظمة دفاع جوي، إلى جانب إعادة تمركز وحدات تركية في مواقع استراتيجية وسط وجنوب البلاد.



كما تعمل أنقرة على الدفع باتجاه دمج الفصائل الكردية ضمن هيكلية الجيش السوري الجديد، ما يعكس مسعى تركياً واضحاً لترسيخ نفوذها الإقليمي.









