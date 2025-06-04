مقتل وإصابة 5 أشخاص بحريق محطة للمحروقات في جبل لبنان

بيروت - (د ب أ)

قٌتل سوري وجرح أربعة آخرون بينهم سوري، اليوم الأربعاء، جراء حريق اندلع بمحطة للمحروقات في جبل لبنان.

واندلع حريق كبير صباح اليوم تخلله انفجار في محطة محروقات في منطقة بعبدا - الحدت، وسُمع دوي الانفجار في أرجاء المنطقة.

وقال بيان صادر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني إنه "بمتابعة حثيثة من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبإشراف مباشر وميداني من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، تمكن عناصر الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم داخل محطة "HYPCO" لتوزيع المحروقات في منطقة الحدث، وذلك بسرعة قياسية حالت دون امتداد ألسنة النيران إلى المحيط وتجنّب المنطقة كارثة محققة".

وأشار البيان إلى أن الحريق "بدأ صباحاً داخل صهريج ومستودع يحتوي على بضائع قابلة للاشتعال، وورد بلاغ إلى غرفة عمليات الدفاع المدني فورًا، فتمّ استنفار الفرق وتوجيهها إلى الموقع بدقة وسرعة."

وأشرف العميد فرح ميدانياً "على مجريات العمليات على الأرض، وواكب مباشرةً انتشار الفرق وتوزيع الآليات"، موجّهًا العناصر لإحكام السيطرة على الحريق بأسرع وقت ممكن، وهو ما تحقق حيث تمّ إخماد النيران بالكامل ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة".

وسجّلت فرق الإسعاف في الدفاع المدني "إصابة سائق صهريج لبناني الجنسية بحروق"، تمّ نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة. كما نُقل جريح سوري الجنسية إلى أحد مستشفيات المنطقة " حيث فارق الحياة متأثرًا بإصابته" بالإضافة إلى جريح لبناني آخر نُقل أيضًا إلى المستشفى للمعالجة.

كما أصيب في الحريق شخصان أحدهما لبناني والآخر سوري، وتمّ نقلهما إلى أحد مستشفيات المنطقة. "واقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية".