ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟

(وكالات)



يستعد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، للتصويت على مشروع قرار جديد يهدف إلى فرض وقف إطلاق نار شامل وفوري في قطاع غزة، بحسب ما صرح به دبلوماسي سلوفيني، في ظل تصاعد الضغوط الدولية لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.



وتأتي المبادرة، التي تقدمت بها سلوفينيا - العضو غير الدائم في المجلس - بدعم من عدة أطراف دولية، في محاولة لدفع الأطراف المتنازعة نحو هدنة دائمة تضع حدًا للقتال المستمر.



ويطالب نص المشروع، الذي اطلعت عليه شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، يُلزم كافة الأطراف المتحاربة. كما ينص على إزالة القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان استعادة الخدمات الأساسية للسكان.



كما يُعيد مشروع القرار التأكيد على المطالبة الدولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلتمية حماس وفصائل أخرى، مشددًا على ضرورة معاملتهم بكرامة.



ويواجه مشروع القرار تحديًا كبيرًا داخل مجلس الأمن، حيث يتطلب إقراره تصويت 9 دول أعضاء على الأقل لصالحه، دون أن تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية - الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة - حق النقض "الفيتو".





