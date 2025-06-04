أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من 990 ألف جندي روسي منذ اندلاع الحرب

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 991 ألفا و820 فردا، من بينهم 1020 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10884 دبابة، منها 3 دبابات أمس الثلاثاء، و22678 مركبة قتالية مدرعة، و28711 نظام مدفعية، و1402 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1176 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 413 طائرة حربية، و336 مروحية، و38924 طائرة مسيرة، و3271 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و50730 من المركبات وخزانات الوقود، و3907 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.