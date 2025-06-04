صحة غزة: استهداف إسرائيلي ممنهج للمؤسسات الطبية

وكالات

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسته الممنهجة في تقويض المنظومة الصحية، من خلال استهداف المرافق الطبية وتعريض حياة المرضى والطواقم للخطر.

وأدانت صحة غزة استهداف قوات الاحتلال سطح مبنى الإدارة في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، مؤكدة أن القصف تسبب بحالة من الخوف والارتباك بين الطواقم الطبية والمرضى والجرحى ومرافقيهم.

وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية مجددًا بتوفير حماية عاجلة للمؤسسات الصحية وتجريم استهداف المنظومة الصحية وتقويض عملها.