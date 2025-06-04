سكرتير مجلس الأمن الروسي يلتقي الزعيم الكوري الشمالي

موسكو - (د ب أ)



وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، إلى عاصمة كوريا الديمقراطية الشعبية، بيونج يانج، في زيارة عمل، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.



وقال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، في بيان، إنه من المقرر أن يجتمع شويجو مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



وبحسب المكتب الصحفي، من المتوقع أن تتم خلال المحادثات مناقشة "تنفيذ بعض نقاط معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بالإضافة إلى تخليد ذكرى المقاتلين الكوريين الذين ساعدوا في تحرير مقاطعة كورسك".



ومن المتوقع أيضا أن تتم مناقشة القضايا الراهنة على الأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا، بحسب البيان.



وتعتبر الزيارة الحالية إلى بيونج يانج الزيارة الثانية التي يقوم بها سكرتير مجلس الأمن الروسي خلال الأشهر القليلة الماضية.



وكانت آخر زيارة لشويجو إلى بيونج يانج في مارس الماضي.







