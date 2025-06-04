قوات الأمن الباكستانية تحيد 14 مسلحا بشمال غرب البلاد

إسلام آباد - (د ب أ)

نجحت قوات الأمن الباكستانية في تحييد 14 "إرهابيا"، في عملية استخباراتية جرت فى وزيرستان الشمالية في إقليم خيبر باختونخوا بشمال غرب البلاد، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب، بحسب ما نقلته قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية عن إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء.

وذكر الجناح الإعلامي للجيش أنه تم تنفيذ عملية في منطقة "داتا خيل" العامة بوزيرستان الشمالية ، بعد تردد أنباء بشأن وجود "إرهابيين" ينتمون إلى جماعة "فتنة الخوارج" التابعة للهند، حيث اشتبكت قوات الأمن مع المسلحين بفعالية وقتلت 14 منهم بعد تبادل كثيف لإطلاق النار.

وأضاف البيان: "يتم حاليا إجراء عمليات تطهير للقضاء على أي إرهابي آخر ترعاه الهند في المنطقة".

وتأتي العملية بعد يوم من مقتل خمسة "إرهابيين" ترعاهم الهند، رميا بالرصاص، خلال عملية استخباراتية تمت بمنطقة ماخ فى بالوشستان، بحسب "جيو".