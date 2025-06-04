إعلام عبري: المبعوث الأمريكي لسوريا يزور إسرائيل

وكالات

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، بأن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، يزور إسرائيل لبحث التطورات في سوريا والتوتر بين تل أبيب وأنقرة.

وتتزامن زيارة المبعوث الأمريكي مع الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواقع أسلحة تابعة للنظام السوري في منطقة جنوب سوريا، صباح اليوم الأربعاء.

وحملت إسرائيل النظام السوري مسؤولية الهجوم، إذ قال جيش الاحتلال في بيان: "يتحمل النظام السوري مسؤولية الوضع الراهن في سوريا، وسيستمر في تحمل عواقبه طالما استمر النشاط العدائي من أراضيه. سيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي ضد أي تهديد يُشكل خطرا لدولة إسرائيل"، وفقًا لروسيا اليوم.

يأتي ذلك عقب سقوط قذيفتين أطلقتا من الأراضي السورية تجاه منطقة الجولان السوري المحتل، وقال جيش الاحتلال إنه "قصف بواسطة المدفعية في جنوب سوريا ردًا على إطلاق القذيفتين".