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وثيقة أوروبية سرية: إسرائيل استخدمت التجويع سلاحًا في غزة

10:54 ص الأربعاء 04 يونيو 2025

قطاع غزة

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وكالات

كشفت وثيقة سرية صادرة عن وحدة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي بتاريخ نوفمبر 2024، أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح، ما يُعد جريمة فظيعة، إضافة إلى قتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال.

كما اعتبرت الوثيقة الأوروبية أن انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وفي سياق منفصل، دعت منظمة العفو الدولية، مساء أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة، ورفض ما وصفته بخطة "المساعدات المُسلّحة" التي تستخدم كأداة قتل جماعي.

وطالبت المنظمة، في بيان شديد اللهجة على منصة "إكس"، المجتمع الدولي بـ"وقف فوري" لتسليح إسرائيل، والضغط عليها لرفع الحصار القاسي و اللاإنساني المفروض على القطاع الإنساني بدون شروط.

وأكدت العفو الدولية، أن استخدام التجويع كسلاح يُعد جريمة حرب، ويجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف هذه الجريمة المستمرة.

وشهدت مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، يوم الأحد الماضي، مجزرة مروعة عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين جائعين كانوا يحاولون الحصول على طعام من موقع لتوزيع المساعدات تديره "مؤسسة غزة الإنسانية"، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والمصابين.




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قطاع غزة الاتحاد الأوروبي إسرائيل
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