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ضيوف الرحمن يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

10:51 ص الأربعاء 04 يونيو 2025

حجاج بيت الله الحرام

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الرياض - (د ب أ)


بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد صباح اليوم الأربعاء الثامن من شهر ذي الحجة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، تقربًا لله متّبعين ومقتدين بسنة النبي محمد ، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس ) أن قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى يوم التروية والمبيت فيها بطريقهم للوقوف بمشعر عرفة، سُنّة مؤكدة.


ويُحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواءً داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة، ثم يعودون إليها بعد "النفرة" من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10 - 11 - 12 - 13)، ورمي الجمرات الثلاث، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجّل.


ووفّرت السلطات السعودية الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل للتسهيل على قاصدي بيت الله الحرام حجهم، وأداء مناسكهم بروحانية وطمأنينة.


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حجاج بيت الله الحرام يوم التروية الرياض
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