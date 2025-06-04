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هيومن رايتس ووتش تدعو للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على مطار صنعاء

10:18 ص الأربعاء 04 يونيو 2025

منظمة هيومن رايتس ووتش

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(وكالات)

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، إلى فتح تحقيقات عاجلة ومستقلة بشأن سلسلة من الهجمات الجوية التي شهدتها مناطق في اليمن وإسرائيل، محذرة من أن بعض هذه العمليات قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وفي بيانها، طالبت المنظمة الحقوقية بالتحقيق في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مطار صنعاء الدولي، مشيرة إلى أن الضربات الجوية كانت "عشوائية" وأصابت أهدافًا مدنية، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين.

كذلك أكدت على ضرورة التحقيق في الهجمات التي استهدفت مطار بن جوريون ومنشآت مدنية داخل إسرائيل، معتبرة أن توجيه ضربات إلى البنية التحتية المدنية يمثل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.

إلى ذلك، أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى الغارات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية على ميناء رأس عيسى اليمني في 17 أبريل الماضي، مؤكدة أن تلك الهجمات تستدعي هي الأخرى تحقيقًا شفافًا، بالنظر إلى ما خلفته من أضرار قد تطال المدنيين.

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هيومن رايتس ووتش الهجمات الإسرائيلية مطار صنعاء
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