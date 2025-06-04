مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بجروح خطرة في قطاع غزة



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطرة في شمال قطاع غزة.

وأفاد جيش الإحتلال بمقتل الرقيب أول احتياط، آلون بيركس، وإصابة جندي آخر احتياط من كتيبة الاستطلاع 6646، بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى، بعد اشتباكات في شمال القطاع.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس الثلاثاء عن مقتل 3 جنود في معارك بجباليا شمالي القطاع، ليرتفع بذلك عدد قتلاه في غزة منذ بدء الحرب إلى 862 عسكريا، وفقا للغد.

في سياق متصل، أشارت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح الأربعاء، إلى إصابة 3 عسكريين آخرين بجروح خطرة ومتوسطة في حادثين منفصلين بمنطقتي الشجاعية وجباليا شمالي القطاع.

وأمس، أظهرت مقاطع فيديو مشاهد هبوط مروحيات إسرائيلية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وسط أنباء عبر منصات غير رسمية إسرائيلية عن وصول مروحيات عسكرية إلى الحي لإجلاء جنود مصابين جراء وقوع حدث أمني صعب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك 5 ألوية من قوات الجيش تعمل في شمال وجنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أن الجنود يقومون بتطهير المناطق في غزة، مضيفا: قمنا بتوسيع المناورة في غزة إلى مناطق إضافية حتى الآن تمكّنا من تصفية مئات المسلحين منذ بدء عملية مركبات غدعون وسنواصل ملاحقة قيادات حماس داخل القطاع وخارجه.