

وكالات

يغيب وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث عن مؤتمر حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل، الذي يضم 50 وزير دفاع ويناقش تنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وذلك لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

ومن المقرر أن يصل هيجسيث بعد انتهاء الاجتماع ولن يشارك حتى عبر الفيديو، بحسب روسيا اليوم.

هذا الغياب يعكس تحولا في موقف إدارة الولايات المتحدة تجاه الحرب في أوكرانيا، إذ بدأ البنتاغون يبتعد تدريجيا عن الدور القيادي الذي كان يتولاه في تنسيق الدعم العسكري الغربي لكييف منذ 2022، والذي كان يشمل حضور وزير الدفاع السابق لويد أوستن واجتماعات شهرية مع أكثر من 50 دولة مشاركة في تقديم مساعدات عسكرية بقيمة تزيد على 126 مليار دولار، منها أكثر من 66.5 مليار دولار أمريكي.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أمس، أن هيجسيث تلقى إحاطات منتظمة حول سير هجمات المسيرات الأوكرانية على مطارات عسكرية روسية الأحد، لكنه لم يتواصل مع ممثلي كييف بهذا الشأن.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الأحد، التصدي لهجوم أوكراني واسع النطاق بالطائرات المسيرة استهدف عدة مطارات عسكرية.

وأضافت أنه اشتعلت النيران في عدة وحدات من الطائرات نتيجة الهجمات، لكن تم إخماد الحرائق ولم تسجل أي إصابات بين العسكريين أو المدنيين.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن تقييم إيجابي للتقدم الذي تحقق في المحادثات الروسية الأوكرانية التي جرت في إسطنبول، إذ وصف اللقاءات بأنها خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب.

وقالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن ترامب يرى أن المحادثات التي شهدتها اسطنبول إيجابية، ويأمل في أن تؤدي إلى وقف المعارك وحل القضية على طاولة المفاوضات، مع تأكيده على واقعيته بشأن صعوبة الأمر.

من جهة أخرى، قالت ليفيت إن ترامب لم يكن لديه علم مسبق بهجمات المسيرات الأوكرانية على روسيا.

واستضافت إسطنبول الاثنين 2 يونيو الجاري جولة ثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية، حيث اتفق الطرفان على المضي قدما في تبادل الأسرى.