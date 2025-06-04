بينهم 3 أطفال.. مقتل 4 وإصابة 28 في هجوم روسي على أوكرانيا



وكالات

قال مسؤولون، إن هجوما روسيا بالمدفعية على مدينة سومي بشمال شرق أوكرانيا أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 28، بينهم 3 أطفال.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن العدد المحدث للقتلى في خطابه المسائي المصور.

وأظهر فيديو فرق الإنقاذ والشرطة وهم يقيّمون الأضرار في شارع يتناثر فيه الحطام، إذ كانت هناك جثة مغطاة بملاءة بالقرب من سيارات تتناثر عليها الشظايا.

وقدرت وزارة الداخلية عدد المصابين بأنه 28، بينهم 3 أطفال.

وأفادت بيانات سابقة، أن 8 أشخاص في حالة خطيرة، وفقا لما ذكرته الغد.

قال زيلينسكي، إن صاروخا واحدا على الأقل أُطلق من قاذفة صواريخ متعددة الفوهات لم ينفجر واستقر في مبنى سكني.

وتعليقا على الهجوم، قال زيلينسكي: "هذا كل ما يحتاج المرء لأن يعرفه بشأن الرغبة الروسية في إنهاء هذه الحرب".

وأخبرت روسيا أوكرانيا يوم الاثنين خلال محادثات السلام في إسطنبول أنها لن توافق على إنهاء الحرب إلا إذا تخلت كييف عن أجزاء كبيرة جديدة من الأراضي وقبلت بالحد من حجم جيشها.

ورفضت كييف مرارا الشروط الروسية واعتبرتها استسلاما.

وقال زيلينسكي: "من الواضح أنه من دون اتخاذ خطوات حازمة من جانب الولايات المتحدة وأوروبا وكل من يملك القوة في العالم، لن يوافق بوتين على وقف إطلاق النار".

يأتي الهجوم على مدينة سومي، وهي مدينة يقطنها أكثر من 255 ألف نسمة وتبعد 30 كيلومترا فقط من الحدود الروسية، في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته أوكرانيا الأحد بطائرات مسيرة على قاذفات بعيدة المدى ذات قدرات نووية في سيبيريا.

وفي وقت سابق، قالت إدارة منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، إن 4 مدنيين قُتلوا أيضا في هجمات منفصلة بالمدفعية على 4 مواقع خلال الليل.

وتنفي روسيا تعمد مهاجمة المدنيين خلال ما يسميه الكرملين العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.