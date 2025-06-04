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مبعوث أمريكا لـ أوكرانيا: العقوبات ضد روسيا 2025 جاهزة للإقرار

04:57 ص الأربعاء 04 يونيو 2025

كيث كيلوج المبعوث الأمريكي لأوكرانيا

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وكالات

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج، بعد محادثة مع السيناتور ليندسي جراهام، أن مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على روسيا "جاهز للإقرار" في مجلس الشيوخ.

وقال كيلوج: "تحدثتُ مع ليندسي غراهام نهاية الأسبوع الماضي، وأعتقد أن أعضاء مجلس الشيوخ مستعدون للتحرك، أطلقوا عليه اسم قانون عقوبات "روسيا 2025"، وأعتقد أن غراهام جاهز للتنفيذ. ستكون هذه العقوبات قاسية للغاية".

وصرّح ليندسي غراهام في وقت سابق أيضا، أنه يسعى لفرض عقوبات جديدة على روسيا قبل قمة مجموعة السبع، التي ستُعقد في كندا من 15 إلى 17 يونيو، وفقا لروسيا اليوم.

وبدوره، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أنه لا ينوي فرض عقوبات ضد روسيا في الوقت الحالي، في ظل استمرار المفاوضات بين موسكو وكييف.

وبعد الاجتماع مع الوفد الأوكراني في إسطنبول، أعرب الجانب الروسي عن استعداده لمواصلة المفاوضات مع كييف.

وحتى قبل مفاوضات إسطنبول، صرح الكرملين بأنه لا جدوى من الضغط على روسيا في قضية التسوية الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي تتزايد باستمرار.

وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا.

وفي الدول الغربية نفسها، تكررت التصريحات التي تعترف بعدم فعالية العقوبات ضد روسيا.

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