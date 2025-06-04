

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء: إن تل أبيب تعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع مسؤولا بشكل مباشر عن كل تهديد وإطلاق نار باتجاه إسرائيل.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "الرد الكامل سيأتي في أقرب وقت ممكن"، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف جنوب سوريا الثلاثاء بعدما أعلن أن مقذوفين اطلقا من البلد المذكور في اتجاه الأراضي الإسرائيلية سقطا في مناطق غير مأهولة من دون أن يسفرا عن أضرار.