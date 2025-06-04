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وزير دفاع إسرائيل: الشرع مسؤول عن إطلاق النار باتجاه تل أبيب.. والرد في أقرب وقت

04:54 ص الأربعاء 04 يونيو 2025

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء: إن تل أبيب تعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع مسؤولا بشكل مباشر عن كل تهديد وإطلاق نار باتجاه إسرائيل.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "الرد الكامل سيأتي في أقرب وقت ممكن"، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف جنوب سوريا الثلاثاء بعدما أعلن أن مقذوفين اطلقا من البلد المذكور في اتجاه الأراضي الإسرائيلية سقطا في مناطق غير مأهولة من دون أن يسفرا عن أضرار.

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يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي الرئيس السوري إطلاق نار باتجاه إسرائيل أحمد الشرع
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