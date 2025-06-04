أكسيوس: ماسك يمنح الديمقراطيين ذخيرة جديدة ضد ترامب



وكالات

أصبحت الهجمات العنيفة التي شنها إيلون ماسك على مشروع قانون "فاتورة واحدة كبيرة وجميلة" للرئيس الأمريكي ترامب محورا رئيسيا في رسائل الديمقراطيين.

قام المساعد السابق لترامب، الذي ترك منصبه مؤخرا، بوصف مشروع القانون أنه "أمر مقزز"، بينما يعاني ترامب وقادة الحزب الجمهوري من أجل إقراره في مجلس الشيوخ.

بفرح الديمقراطيين في مجلس النواب، جاء هجوم ماسك بعد أن صوت جميع الجمهوريين تقريبا في المجلس لصالح التشريع في شكله الحالي.

قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون "جمهوري من لويزيانا": "هذا مخيب للآمال جدا".

كان ماسك قد كتب في منشور على منصته الاجتماعية "إكس": "أعتذر، لكنني لا أستطيع تحمل هذا بعد الآن، هذا القانون الضخم الفاحش المليء بالهدر هو أمر مقزز، العار على كل من صوت لصالحه: أنتم تعلمون أن ما فعلتموه خطأ، أنتم تدركون ذلك".

وانتهز الديمقراطيون التعليقات بسرعة، إذ استغرق زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز "ديمقراطي من نيويورك" وقتا طويلا في مؤتمر صحفي علق فيه على كلمات ماسك وعرض صورة مكبرة لمنشوره.

وقال جيفريز: "أخبار عاجلة، أنا وإيلون ماسك نتفق مع بعضنا، يجب أن يشعر كل جمهوري صوت لصالح هذه الفاتورة القبيحة بالخزي"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث باسم لجنة حملات الكونجرس الديمقراطية فيت شيلتون: "يسعدنا أن إيلون يوافقنا الرأي بأن كل جمهوري صوت لصالح خدعة الضرائب هذه يجب أن يفقد وظيفته".

وأخبر جونسون الصحفيين أنه أجرى "محادثة طويلة" مع ماسك الثلاثاء ووصف رجل الأعمال الملياردير بأنه "صديق عزيز" لكنه قال إنه "مخطئ تماما" بشأن مشروع القانون.

وقال جونسون: "تحدثنا لأكثر من 20 دقيقة هاتفيا، وشرحت له كل مزايا القانون. ويبدو أنه فهم ذلك"، واصفا معارضة ماسك بأنها "مفاجئة" في ضوء تلك المحادثة، وتكهن جونسون بأن إلغاء الإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية - التي تستفيد منها شركة ماسك تيسلا - قد يكون عاملا بنى عليه موقفه.

كان عدد من المحافظين الماليين المتشددين في الكونجرس الذين يعارضون بشدة مشروع القانون الجمهوري سريعين في تأييد رسالة ماسك، وغرد النائب توماس ماسي (جمهوري من كنتاكي) مقتبسا منشور ماسك وكتب: "إنه محق".

وقال السيناتور راند بول "جمهوري من كنتاكي" في منشور على "إكس": "أوافق إيلون الرأي، كلانا رأى الهدر الضخم في الإنفاق الحكومي ونعلم أن 5 تريليونات دولار إضافية خطأ فادح".