دعما لغزة.. حركة مدنية إسرائيلية تدعو للتظاهر في أول أيام عيد الأضحى



وكالات

دعت حركة "التجمع المزراحي المدني" الإسرائيلية إلى التظاهر في أول أيام عيد الأضحى، دعما لقطاع غزة.

قالت الحركة في بيان: يوم الجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى سنتظاهر معا، ونسير نحو الحدود مع غزة بلباس أبيض حاملين بأيدينا الطعام، لنقول بصوت واضح: كفى! لا يمكن أن نقف صامتين أمام معاناة مليوني إنسان والتخلي عن الأسرى".

وأضافت: "عيد الأضحى عيد يقوم على قيم العطاء، والرحمة، والمسؤولية تجاه الآخر، في هذه الروح ندعو إلى تضامن حقيقي، يتجاوز الخوف والتحريض، ويؤمن بحق كل إنسان في الحياة والكرامة".

وتابعت: "الحصار والتجويع لا يحمون أحدا، الحرب لا تجلب الأمن ولا تعيد الأسرى، آن الأوان لنرفع صوتا إنسانيا، مدنيا، ومسؤولا من أجل وقف سفك الدماء، كسر الحصار، إعادة الأسرى وإيجاد حل عادل ومستدام".

وأفادت حركة التجمع المزراحي المدني الإسرائيلية، أنهم سيتجمعون على الساعة 12:00 في شارع 232 عند نقطة الالتفاف باتجاه تلة المراقبات، والسير نحو غابة ورمولن.

وأشارت إلى أنه في نهاية المسيرة سيتم نقل الطعام إلى النازحين في الضفة الغربية من خلال حاخامات من أجل حقوق الإنسان.

وذكرت الحركة أن الدعوة للتظاهر دعوة لكل من يؤمن بالسلام والعدالة والعيش المشترك.