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جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من التوجه لمراكز توزيع المساعدات

03:40 ص الأربعاء 04 يونيو 2025

توزيع مساعدات غزة

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وكالات

حذر متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان قطاع غزة من التوجه إلى مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية اليوم الأربعاء.

وكتب المتحدث أفيخاي أدرعي على منصة إكس، أنه وفقا لبيان لمؤسسة غزة الإنسانية يحظر الانتقال غدا عبر الطرقات المؤدية إلى مراكز التوزيع التي تعتبر مناطق قتال ويُمنع منعا باتا الدخول إلى مناطق مراكز التوزيع.

وأضاف أن السبب في ذلك يرجع إلى أعمال التحديث والتنظيم وتحسين الكفاءة، وفقا لما ذكرته الغد.

وقال متحدث باسم المؤسسة غزة الإنسانية، إن المؤسسة لن توزع أي مساعدات اليوم الأربعاء، مضيفا أن مؤسسة غزة الإنسانية تجري محادثات مع الجيش الإسرائيلي لتعزيز التدابير الأمنية خارج محيط مواقعها.

ومنذ أن بدأت مؤسسة غزة الإنسانية التي تشرف عليها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عملها قبل أسبوع، ارتكب جيش الاحتلال عدة مجازر تجاه الأهالي المتوجهين لاستلام المساعدات.

وأمس الثلاثاء، دعت الأمم المتحدة، إلى التحقيق في استهداف فلسطينيين في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يدين إطلاق النار قرب مركز لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

وأضاف أنه من غير المقبول أن يخاطر مدنيون بحياتهم ويخسرونها لمجرد محاولة الحصول على الطعام في غزة.

وأشار دوجاريك إلى أن جوتيريش يواصل الدعوة إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث ومحاسبة الجناة.

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