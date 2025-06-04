رسميا.. فوز المرشح الليبرالي لي جيه-ميونج برئاسة كوريا الجنوبية



وكالات

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات في كوريا الجنوبية، فوز المرشح الليبرالي لي جيه-ميونج رسميا بمنصب الرئيس الجديد للبلاد.

جاء ذلك في بث تلفزيوني مباشر لاجتماع اللجنة.

وتصدر لي جيه-ميونج مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء عقب فرز أكثر من 85% من الأصوات.

وأقر منافسه كيم مون سو مرشح حزب سلطة الشعب المنتمي للتيار المحافظ بالهزيمة وهنأ لي، بحسب الغد.

ويعد فوز لي بمثابة بداية تحول سياسي جذري في رابع أكبر اقتصاد في آسيا بعد أن أطاحت ردة فعل عنيفة على الأحكام العرفية بالرئيس السابق المنتمي للتيار المحافظ يون سوك يول الذي هزم لي بفارق ضئيل في انتخابات عام 2022.

وأدلى ما يقرب من 80% من الناخبين المؤهلين وعددهم 44.39 مليون ناخب بأصواتهم، وهي أعلى نسبة إقبال على الانتخابات الرئاسية في البلاد منذ 1997.

ووصف لي الانتخابات بأنها يوم الحساب ضد الأحكام العرفية التي فرضها يون وتقاعس حزب سلطة الشعب عن النأي بنفسه عن هذا القرار.

وأظهرت النتائج الأولية واستطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع التي أجرتها كبرى محطات البث في البلاد فوز لي على كيم بفارق كبير.

وأظهر استطلاع رأي مشترك أجرته محطات البث "كي.بي.إس" و"إم.بي.إس" و"سي.بي.إس" حصول لي على 51.7% وحصول كيم على 39.3%.

وأظهر استطلاع رأي منفصل أجرته قناة "جي.تي.بي.سي" حصول لي على 50.6% وكيم على 39.4%، إذ توقعت قناة (إيه) فوز لي بهامش مماثل.

وكان يون قد تعرض للمساءلة أمام البرلمان في ديسمبر، ثم أقالته المحكمة الدستورية في الرابع من أبريل، وذلك بعد أن قضى أقل من 3 سنوات في ولايته ومدتها 5 سنوات، وهو ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة من المتوقع أن تعيد تشكيل القيادة السياسية للبلاد وسياساتها الخارجية.

وفي كلمة موجزة أدلى بها أمام أنصاره، قال لي إنه سيعمل على الوفاء بمهام منصبه إذا فاز.

وتعهد بتوحيد البلاد وإنعاش الاقتصاد والسعي إلى السلام مع كوريا الشمالية المسلحة نوويا.

ومن المتوقع أن تصدق اللجنة الوطنية للانتخابات على النتائج الرسمية صباح اليوم الأربعاء بعد فرز الأصوات وعدها آليا، ثم تدقيقها يدويا 3 مرات من قبل مسؤولي الانتخابات للتحقق من دقتها قبل مراسم التنصيب.