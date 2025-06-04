البيت الأبيض: ترامب يأمل في أن تقبل إيران مقترحه وإلا فالعواقب وخيمة



وكالات

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل في أن تقبل إيران مقترح واشنطن بشأن الصفقة النووية، وإلا فستكون هناك عواقب خطيرة بالنسبة لطهران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن المبعوث الخاص ويتكوف أرسل مقترحا مفصلا ومقبولا إلى النظام الإيراني، ويأمل الرئيس في أن يقبلوه، وفقا لروسيا اليوم.

أضافت أنه إن لم يحدث القبول فستكون هناك عواقب خطيرة.

يذكر أن الولايات المتحدة وإيران قد أجرتا 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بشأن التوصل إلى اتفاق جديد حول برنامج إيران النووي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المقترح الأمريكي بشأن الصفقة لا يتضمن إمكانية تخصيب إيران لليورانيوم، خلافا لما ورد في التسريبات الصحفية في وقت سابق، التي أشارت إلى وجود إمكانية لتخصيب اليورانيوم على نطاق محدود.