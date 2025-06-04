وكالات

أفادت تقارير إعلامية، بأن قارب "مادلين" المتجه إلى غزة صار الآن قريبا من جزيرة كريت قبالة السواحل اليونانية في طريقه لكسر الحصار عن القطاع.

وأشار موفد قناة " الجزيرة مباشر" على قارب "مادلين"، إلى أن طاقم القارب يؤكد أنه لا مخاوف من المركب الذي سبق أن اقترب من القارب مادلين، لافتا إلى أن "طائرة مسيرة حلقت على مقربة من القارب وأطفأت أنوارها كي لا نتمكن من رؤيتها".

وأوضح أن القارب صار الآن على بعد 80 ميلا تقريبا من السواحل اليونانية في طريقه لكسر الحصار عن غزة، مؤكدا أن الموجودين على متن القارب لديهم سيناريوهات متعددة للتعامل مع المسيرة التي اقتربت.

وقال، إن الموجودين على متن القارب بدأوا التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني خشية أن تلقي المسيرة قذائف على القارب، موضحا أن "اقتراب مسيرة من القارب قد يكون عملية نفسية موجهة ضدنا وفي كل الأحوال يتعين علينا الاستعداد".

وأكد أحد الناشطين على متن القارب "مادلين"، أنه تم إرسال رسالة استغاثة بعد اقتراب مسيرة من القارب، مشيرا إلى أن النشطاء على متن القارب لم يتمكنوا بعد من معرفة الجهة التي أطلقت المسيرة باتجاه القارب.