البيت الأبيض: ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا

وكالات

أعلن البيت الأبيض، مساء الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمراً تنفيذياً ينهي جزءاً كبيراً من العقوبات المفروضة على سوريا، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم الثلاثاء.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أن الأمر التنفيذي الجديد يهدف إلى تفكيك بنية برنامج العقوبات المفروض على دمشق، ويمثل تحولاً كبيراً في السياسة الأميركية تجاه سوريا منذ إعلان حالة الطوارئ بشأنها عام 2004، والتي سيتم إنهاؤها بموجب القرار.

ورغم هذه الخطوة، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي، أن العقوبات ستبقى قائمة على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ومساعديه، إضافة إلى وكلاء إيران في المنطق، كما ذكرت.

وأضاف المسؤولون أن الحكومة السورية اتخذت خطوات واسعة لتعزيز الاستقرار، مؤكدين وجود "مصلحة مشتركة" مع دمشق في مواجهة التهديدات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك الجماعات المدعومة من إيران، حسب وصفهم.

وأكد المسؤولون أن القرار وجّه وزارة الخارجية الأميركية إلى اتخاذ إجراءات بخصوص تصنيف "هيئة تحرير الشام"، في إطار مراجعة أوسع للمنظمات المصنفة إرهابية في سوريا.