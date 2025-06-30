مسؤول إسرائيلي: حماس تريد ضمانًا بأن الحرب ستنتهي لكنها لن تحصل عليه

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي، وصفه بـ"الرفيع"، قوله: "مستعدون لإبداء مرونة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة".

وأكد المسؤول، أن إسرائيل لن توافق على التزام مسبق بأن وقف إطلاق النار المؤقت سيؤدي لإنهاء حرب غزة، مشيرًا إلى أن حركة حماس تريد ضمانًا مؤكدًا بأن الحرب ستنتهي "لكنها لن تحصل على ذلك".

وذكر المسؤول الإسرائيلي الرفيع، أن حكومة الاحتلال تريد التوصل إلى اتفاق لأن الخطر على حياة الأسرى يزداد يومًا بعد آخر، مضيفًا "نريد صفقة بأسرع وقت وإذا لم يكن هناك طرف يمكن الحديث معه فسنوسع العملية البرية بغزة".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الاثنين، قال موقع "واللا" العبري نقلًا عن مصادر عسكرية، إنه في حال رفض حركة حماس لصفقة تبادل وعدم حدوث أي تقدم في المفاوضات، فإن الجيش الإسرائيلي سيوسع نطاق عملياته في قطاع غزة مستخدمًا 5 فرق مناورة بالكامل.

وذكرت المصادر للموقع، أن هذه العملية لم يسبق لها مثيل وأنها ستكون مختلفة عن أي عملية نفذها حتى الآن في القطاع.