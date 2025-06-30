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ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي قرب مركز لتوزيع المساعدات بغزة

08:04 م الإثنين 30 يونيو 2025

غزة

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وكالات

ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي بقطاع غزة، بالقرب من مركز لتوزيع المساعدات، إلى ما لايقل عن 13 فلسطينيا اليوم الاثنين.

كانت مصادر طبية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين، استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل، وإصابة آخرين، في قصف شنته طائرات حربية إسرائيلية على منطقة الميناء غرب مدينة غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأوضحت المصادر ذاتها، أن 10 مواطنين كحصيلة أولية استشهدوا، وأصيب آخرون، بينهم حالات حرجة، في قصف طائرات الاحتلال استراحة الباقة على شاطئ بحر مدينة غزة.

وبحسب الوكالة بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 56 ألفا و531 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 133 ألفا و642 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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القصف الإسرائيلي غزة توزيع مساعدات
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