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مستشفيات غزة تحذر من توقف العمل بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية

07:41 م الإثنين 30 يونيو 2025

توقف العمل بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية

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وكالات

حذر مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة من خطر توقف المستشفيات الرئيسية عن العمل في ظل الظروف الصحية المتدهورة، مشيرًا إلى أن الأوضاع وصلت إلى مرحلة حرجة.

وقال المسؤول الطبي إن الحالات التي تصل إلى المستشفيات الميدانية قادمة من مراكز توزيع المساعدات غالبا ما تكون حرجة، لافتا إلى أن غرف العناية المركزة ممتلئة بالكامل، وسط نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف: "نضطر إلى تقنين استخدام المستلزمات الطبية، حتى إن ما يلزم مريضا واحدا نقسمه أحيانا بين اثنين أو ثلاثة"، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى انتشار الحمى الشوكية في المنطقة، ما ينذر بكارثة صحية واسعة النطاق.

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