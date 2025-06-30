خلافات حادة في إسرائيل بين وزارتي المالية والدفاع بشأن ميزانية الحرب

وكالات

كشفت مصادر إسرائيلية اليوم الاثنين، عن خلافات حادة بين وزارتي المالية والدفاع حول ميزانية الحرب، مع وجود فجوة مالية تقدر بـ8.6 مليار دولار.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حكومة بنيامين نتنياهو تبحث خيارات مستقبلية تشمل الاحتلال الكامل لغزة أو حصار حركة حماس أو التوصل إلى صفقة، وسط معارضة شديدة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لأي صفقة، حيث يطالبان بتصعيد الحرب، ضد الشعب الفلسطيني في غزة.