إعلان

خلفت 39 شهيدًا.. مشاهد من مجزرة الاحتلال على استراحة بشاطئ غزة (فيديو-صور)

07:03 م الإثنين 30 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مجزرة الاحتلال على استراحة بشاطئ غزة
  • عرض 5 صورة
    مجزرة الاحتلال على استراحة بشاطئ غزة
  • عرض 5 صورة
    مجزرة الاحتلال على استراحة بشاطئ غزة
  • عرض 5 صورة
    مجزرة الاحتلال على استراحة بشاطئ غزة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
استشهد حوالي 40 فلسطينيًا في هجمات مباغتة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على استراحة "الباقة" على شاطئ بحر مدينة غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي: "استقبلنا 39 شهيدًا وأكثر من 100 مصاب خلال ساعة واحدة فقط".

وأضاف "الوضع الصحي خارج عن السيطرة تماما ونضطر للمفاضلة بين الجرحى بحسب حالاتهم" مشيرا إلى أن معظم المصابين في القصف الإسرائيلي على مقهى بغزة حالتهم حرجة وكل المستلزمات الطبية نفدت والوقود على وشك النفاد الليلة".

وقالت حركة حماس، في بيان اليوم الاثنين، إن طائرات جيش الاحتلال استهدفت مواطنين تجمّعوا في استراحة على شاطئ بحر مدينة غزة المكتظ بالنازحين الفارّين من القصف المتواصل شرق المدينة، "لتسفِر عن مجزرة راح ضحيتها العشرات من الشهداء".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الصحفي إسماعيل أبو حطب كان من بين الشهداء، وأُصيبت الصحفية بيان أبو سلطان، لترتفع حصيلة الشهداء من الصحفيين إلى 227 صحفيًا وصحفية منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023.

ووفق إحصاءات متداولة، خلف العدوان نحو 200 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب 11 ألف مفقود، وملايين المشردين والنازحين، ومجاعة أودت بحياة المئات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاحتلال الإسرائيلي شاطئ غزة قصف استراحة مجازر اسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الأجانب يبيعون الدولار للاستثمار في الجنيه.. فما الأسباب؟
اقتصاد مصر ينمو بأعلى وتيرة منذ 3 سنوات.. ما السبب؟
جبالي: تطبيق أحكام "الإيجار القديم" وضمان فاعليته يتوقف على تعهدات الحكومة
شديد الحرارة ورطوبة.. توقعات طقس الساعات المقبلة