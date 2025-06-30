وكالات

استشهد حوالي 40 فلسطينيًا في هجمات مباغتة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على استراحة "الباقة" على شاطئ بحر مدينة غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي: "استقبلنا 39 شهيدًا وأكثر من 100 مصاب خلال ساعة واحدة فقط".

لحظة قصف طيران الاحتلال استراحة "الباقة" على شاطئ بحر مدينة غزة. pic.twitter.com/BXi8NtG4DT — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 30, 2025

وأضاف "الوضع الصحي خارج عن السيطرة تماما ونضطر للمفاضلة بين الجرحى بحسب حالاتهم" مشيرا إلى أن معظم المصابين في القصف الإسرائيلي على مقهى بغزة حالتهم حرجة وكل المستلزمات الطبية نفدت والوقود على وشك النفاد الليلة".

مجزرة جديدة ..

تصاعد الدخان عقب قصف طيران الاحتلال استراحة "الباقة" على شاطئ بحر مدينة غزة. pic.twitter.com/hGWNplP41X — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 30, 2025

وقالت حركة حماس، في بيان اليوم الاثنين، إن طائرات جيش الاحتلال استهدفت مواطنين تجمّعوا في استراحة على شاطئ بحر مدينة غزة المكتظ بالنازحين الفارّين من القصف المتواصل شرق المدينة، "لتسفِر عن مجزرة راح ضحيتها العشرات من الشهداء".

عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف استراحة "الباقة" على شاطئ بحر مدينة غزة. pic.twitter.com/ecVZykVrDm — الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) June 30, 2025

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الصحفي إسماعيل أبو حطب كان من بين الشهداء، وأُصيبت الصحفية بيان أبو سلطان، لترتفع حصيلة الشهداء من الصحفيين إلى 227 صحفيًا وصحفية منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023.

ووفق إحصاءات متداولة، خلف العدوان نحو 200 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب 11 ألف مفقود، وملايين المشردين والنازحين، ومجاعة أودت بحياة المئات.