إعلان

حماس: ندعو للضغط على الاحتلال وإسناد أسرانا في ظل الوحشية والإجرام

06:40 م الإثنين 30 يونيو 2025

مستشفى سوروكا الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأسير الفلسطيني لؤي نصر الله، الذي استشهد في مستشفى "سوروكا" بعد نقله من سجن النقب الإسرائيلي، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده.

وحذّرت الحركة في بيان لها، من الأوضاع الكارثية التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، في ظل استمرار سياسة التنكيل والإهمال الطبي المتعمد بحقهم، مؤكدًة أن جرائم قتل الأسرى في سجون الاحتلال تستوجب التدخل على كل المستويات رسمية وشعبية وحقوقية.

ودعت الحركة للضغط على الاحتلال وإسناد الأسرى في ظل ما يتعرضون له من وحشية وإجرام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لؤي نصر الله مستشفى سوروكا أسرى حماس الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الأجانب يبيعون الدولار للاستثمار في الجنيه.. فما الأسباب؟
اقتصاد مصر ينمو بأعلى وتيرة منذ 3 سنوات.. ما السبب؟
جبالي: تطبيق أحكام "الإيجار القديم" وضمان فاعليته يتوقف على تعهدات الحكومة
شديد الحرارة ورطوبة.. توقعات طقس الساعات المقبلة