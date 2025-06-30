حماس: ندعو للضغط على الاحتلال وإسناد أسرانا في ظل الوحشية والإجرام

وكالات



نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأسير الفلسطيني لؤي نصر الله، الذي استشهد في مستشفى "سوروكا" بعد نقله من سجن النقب الإسرائيلي، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده.



وحذّرت الحركة في بيان لها، من الأوضاع الكارثية التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، في ظل استمرار سياسة التنكيل والإهمال الطبي المتعمد بحقهم، مؤكدًة أن جرائم قتل الأسرى في سجون الاحتلال تستوجب التدخل على كل المستويات رسمية وشعبية وحقوقية.



ودعت الحركة للضغط على الاحتلال وإسناد الأسرى في ظل ما يتعرضون له من وحشية وإجرام.