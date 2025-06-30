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سي بي إس: ترامب يوقع اليوم أمرًا تنفيذيًا بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا

06:12 م الإثنين 30 يونيو 2025

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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وكالات

قالت شبكة "سي بي إس"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيوقع اليوم الاثنين أمرًا تنفيذيًا بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا.

وفي 23 مايو الماضي، أعلنت إدارة ترامب الموجة الأولى من تخفيف العقوبات عن سوريا، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأمريكيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية السورية.

كما أعلنت وزارة الخارجية تعليق "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" لمدة ستة أشهر، وهو قانون أقره الكونجرس الأمريكي بحزبيه الجمهوري والديمقراطي بهدف عزل نظام بشار الأسد السابق وداعميه.

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