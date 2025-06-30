إيران: الهجمات الإسرائيلية لم تؤثر على منشآت الطاقة والبنية التحتية

وكالات

أكد وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة لم تُلحق أي أضرار بالبنى التحتية الحيوية في مجالات الكهرباء والطاقة.

وقال آبادي، في تصريحات له اليوم، إن "جميع المنشآت الحيوية المرتبطة بالكهرباء والطاقة والبنية التحتية تعمل بكفاءة، ولم تتعرض لأي ضرر"، مشددًا على أن أنظمة ووحدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه تواصل عملها بشكل مستقر دون أي خلل يُذكر.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير عن مدى الضرر الذي لحق بالمنشآت النووية الإيرانية، خاصة بعد القصف الأمريكي الذي استهدف محطات فوردو ونطنز وأصفهان.