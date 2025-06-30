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الأمم المتحدة ترفض العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني وتطالب بدخول المساعدات

05:54 م الإثنين 30 يونيو 2025

سكان غزة

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وكالات

أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا أن استمرار سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني لا مبرر له، مجددًا رفض المنظمة الدولية لتهجير الفلسطينيين من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب المسؤول الأممي عن قلق بالغ إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة، داعيًا إسرائيل إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون أي عوائق.

وأبدى مساعد الأمين العام قلقًا متزايدًا إزاء التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، محذرًا من أن هذا التوسع يسهم في تصاعد عنف المستوطنين ويعزز من ترسيخ الاحتلال.

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غزة الشعب الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة
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