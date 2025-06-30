وكالات

أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا أن استمرار سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني لا مبرر له، مجددًا رفض المنظمة الدولية لتهجير الفلسطينيين من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب المسؤول الأممي عن قلق بالغ إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة، داعيًا إسرائيل إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون أي عوائق.

وأبدى مساعد الأمين العام قلقًا متزايدًا إزاء التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، محذرًا من أن هذا التوسع يسهم في تصاعد عنف المستوطنين ويعزز من ترسيخ الاحتلال.